Misbruik mobiel internet kinderspel

Nieuws|Door telefoons en laptops slecht te beveiligen geven consumenten dieven vrij spel, blijkt uit Consumentenbond onderzoek onder 1061 respondenten die mobiel internetten. Slechts de helft heeft het apparaat beveiligd met een pincode of wachtwoord. Maar 13% verandert het e-mailwachtwoord als het apparaat kwijtraakt of is gestolen.

Misbruik van persoonsgegevens wordt zo makkelijk voor kwaadwillenden. Het volledige artikel staat in de Consumentengids van mei. Op laatjeniethacken.nl staan praktische tips tegen misbruik.

Gebruikers vergeten vaak dat op de telefoon veel persoonlijke informatie staat. Slechts 20% van de ondervraagden maakt zich grote zorgen als ze het apparaat zouden kwijtraken. Op meer dan 80% van de telefoons en laptops staan echter contactgegevens, sms-jes, e-mails en foto’s. Dat maakt het een interessante bron van persoonsgegevens. De vinder of dief kan bij onvoldoende beveiliging bijvoorbeeld de e-mails lezen en wachtwoorden van allerlei diensten veranderen.

Automatisch onthouden

Onderweg wordt met name e-mail gelezen, gevolgd door surfen op het web en sociale netwerk sites bezoeken. Ruim 60% kiest hierbij voor het gemak van het automatisch onthouden van de benodigde wachtwoorden door het toestel. Dat is een extra risico als het toestel in andere handen valt. Kijk voor tips en checklijsten over veilig internetten onderweg op www.laatjeniethacken.nl/checklist-internet-onderweg.

