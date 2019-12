Netwerkkwaliteit mobiel bellen en sms goed, mobiel internet minder

De Mobiele ProviderMonitor bestaat uit 2 onderdelen: ervaringen van consumenten met hun provider én beoordelingen door de Consumentenbond van tarieven en voorwaarden van abonnementen. Deze eerste monitor laat zien dat Telfort abonnementen goed scoren voor wie alleen wil bellen, Ben is een aanrader voor bellen en sms'en en Hi Messaging kan een goede keuze zijn voor de combinatie bellen, sms'en en internetten. De zes grootste mobiele aanbieders in Nederland - Ben, Hi, KPN, Telfort, T-Mobile en Vodafone - bieden samen meer dan 2200 abonnementsmogelijkheden.

In augustus 2011 startte de Consumentenbond de campagne Telecomplicaties?! om consumenten wegwijs te maken in de enorme hoeveelheid abonnementen, ondoorzichtige tarieven en onduidelijke termen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Met de Mobiele ProviderMonitor willen wij consumenten verder helpen bij het kiezen van een abonnement en hopelijk prikkelt het de telecomproviders om hun dienstverlening te verbeteren'. De resultaten van de monitor zijn verwerkt in de mobiele abonnementenvergelijker van de Consumentenbond. Deze is tot 31 december 2011 door iedereen te raadplegen, daarna is het een service voor Consumentenbondleden.

Meedoen

Een panel met ruim 2400 leden beoordeelt iedere twee maanden hun provider en rapporteert maandelijks het aantal ondervonden storingen. Er zijn nog onvoldoende respondenten om uitspraken te kunnen doen over de kleinere providers, waardoor er vooralsnog alleen paneloordelen zijn over Hi, KPN, Telfort, T-Mobile en Vodafone. De Consumentenbond roept consumenten op om zich aan te melden voor het panel zodat ook de kleinere providers meegenomen worden in de monitor. Meer informatie over het oordeel over providers en abonnementen is terug te vinden op de website van de Consumentenbond.