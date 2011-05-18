icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Namen slecht bereikbare huisartspraktijken openbaar

Nieuws
|
Huisartspraktijken zijn slecht te bereiken, blijkt uit het rapport: ‘Telefonische bereikbaarheid huisartsen nog steeds onder de maat’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ noemt nu nog niet de namen van de praktijken die niet aan de bereikbaarheidsnormen voldoen. De Consumentenbond wil de namen van praktijken snel openbaar. Zo hoopt de CB dat dit langdurige probleem voor consumenten sneller opgelost wordt.

Gepubliceerd op:18 mei 2011

Dokter-bellen

Praktijken kregen van de IGZ tot 16 mei de gelegenheid om op de bevindingen van de IGZ te reageren. De praktijken krijgen vervolgens nog twee maanden de tijd om aan normen voor spoed of normale telefoontjes van patiënten voldoen. Gebeurt dit niet, dan zal de Inspectie de minister adviseren deze praktijken een dwangsom op te leggen.

Nauwelijks verbetering

De Consumentenbond is net als de IGZ teleurgesteld dat de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken de afgelopen twee jaar nauwelijks is verbeterd. Voor patiënten is een goede bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk essentieel. De Consumentenbond vindt het een goede zaak dat de IGZ nu echt werk maakt van dit probleem.