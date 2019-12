Namen slecht bereikbare huisartspraktijken openbaar

Praktijken kregen van de IGZ tot 16 mei de gelegenheid om op de bevindingen van de IGZ te reageren. De praktijken krijgen vervolgens nog twee maanden de tijd om aan normen voor spoed of normale telefoontjes van patiënten voldoen. Gebeurt dit niet, dan zal de Inspectie de minister adviseren deze praktijken een dwangsom op te leggen.

Nauwelijks verbetering

De Consumentenbond is net als de IGZ teleurgesteld dat de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken de afgelopen twee jaar nauwelijks is verbeterd. Voor patiënten is een goede bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk essentieel. De Consumentenbond vindt het een goede zaak dat de IGZ nu echt werk maakt van dit probleem.