Nederlandse consumenten gulle tipgevers

87% van de ondervraagden geeft fooi vanwege de tevredenheid over de goede service of over het product, zoals het eten. Het is vooral gebruikelijk om horecapersoneel een tip te geven, maar ook voor kamermeisjes, taxichauffeurs, pizzakoeriers en zelfs de kappers trekken consumenten hun portemonnee. Met name mannen vinden dat er wel extra service tegenover moet staan, vrouwen geven vaker fooi uit gewoonte. Vrouwen geven met name fooi aan horecapersoneel, terwijl een portier bij mannen een betere fooikans heeft. Eén op de 12 ondervraagden geeft toe alleen fooi te geven als iemand anders in het gezelschap dat ook doet.

Principieel

Consumenten die geen fooi geven, doen dit meestal om principiële redenen. Ze vinden de prijzen al hoog genoeg en vinden het onzin om meer te betalen dan op de rekening staat. Uit de enquête van de Consumentenbond blijkt ook dat personeel dat om fooi vraagt, wordt overgeslagen. Meer informatie over het onderzoek staat in de Consumentengids van mei.