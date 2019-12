Nederlandse websites zijn koekiemonsters

Van alle 541 'cookies' die de bond ontving heeft meer dan de helft iets te maken met het volgen van de handelingen van een computergebruiker of het opslaan van de geografische locatie van de internetter. Bedrijven zetten in toenemende mate cookies in om zo veel mogelijk informatie over internetters te verzamelen.

Koploper

Een aantal afzenders van cookies en domeinen kwam vaak voor in het onderzoek. Koploper is doubleclick.net, de advertentiedienst van Google. Maar liefst 15 van de 27 websites plaatste een cookie van deze afzender. De advertentiedienst is alomtegenwoordig.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Informatie over gebruikers is vooral waardevol in de markt voor online advertenties. Onbekende advertentiebedrijven verzamelen ongemerkt en zonder toestemming zoveel mogelijk informatie over internetters. Als bond maken we ons zorgen over de privacy van de gebruikers.'

Toestemming geven

Het begrip 'cookies' is inmiddels onlosmakelijk met privacykwesties verbonden. Dat heeft er toe geleid dat de Europese Unie regels heeft opgesteld. Websites moeten verplicht toestemming vragen voor het plaatsen van cookies die niet noodzakelijk zijn, zoals cookies die alleen commerciële doelen dienen. Consumenten kunnen in hun internetbrowser-instellingen aangeven hoe zij willen omgaan met het accepteren van cookies.

Eigen invloed

Voorlopig heeft de geïnformeerde consument zelf nog enige invloed op de hoeveelheid data die over hen wordt verzameld. Het is bijvoorbeeld mogelijk om cookies te verwijderen of om de browser bepaalde cookies te laten weigeren.

Op de website laatjeniethacken.nl van de Consumentenbond staan tips voor het beschermen van persoonlijke informatie en hoe veilig internet te gebruiken. Het volledige onderzoek staat in de Digitaalgids van 4 maart 2011.

