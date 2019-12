Neem waarschuwingen overheidssites serieus

Nieuws|Het is belangrijk dat consumenten foutmeldingen en veiligheidswaarschuwingen van internetbrowsers serieus nemen. Door een inbraak bij Diginotar kan de betrouwbaarheid van bepaalde websites niet meer gegarandeerd worden. De Consumentenbond adviseert, in navolging van de overheid, om de overheidswebsites die een veiligheidsprobleem hebben voorlopig niet te gebruiken.

Onlangs is bekend geworden dat er ingebroken is in de systemen van Diginotar, een Nederlands bedrijf dat elektronische certificaten uitgeeft waarmee verbindingen op internet worden beveiligd. De inbraak heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van sommige beveiligde websites waaronder die van de Nederlandse overheid. Consumenten kunnen bijvoorbeeld problemen ondervinden bij het gebruik van DigiD.nl.

Onnodig gevaar

De inbraak bij Diginotar heeft al vele weken geleden plaatsgevonden, maar is pas onlangs openbaar geworden. Door deze vertraging heeft de veiligheid en betrouwbaarheid van het internetverkeer onnodig gevaar gelopen. De Consumentenbond pleit ervoor dat bedrijven zoals Diginotar die onderdeel uitmaken van de vitale infrastructuur niet zelf mogen beslissen wanneer dergelijk grote veiligheidsincidenten worden gemeld. De overheid zal maatregelen moeten nemen om herhaling te voorkomen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet. Bekijk de vragen en antwoorden.

De Consumentenbond website maakt geen gebruik van veiligheidscertificaten uitgegeven door Diginotar. Consumenten kunnen de website van de Consumentenbond zonder problemen gebruiken.