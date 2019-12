Nieuw Voedselkeuzelogo onduidelijk voor consumenten

Nieuws|Het nieuwe Voedselkeuzelogo dat dinsdag 1 maart door de Stichting Ik Kies Bewust en Albert Heijn is aangeboden aan minister Schippers is onduidelijk voor consumenten. De Consumentenbond en Hartstichting vinden het goed dat er gewerkt is aan één gezamenlijk logo en één set criteria. Maar de goede kanten van het Klavertje van AH hebben plaats gemaakt voor nieuwe, onduidelijke richtlijnen. De organisaties betreuren het ook dat er geen onderzoek is gedaan of consumenten het nieuwe logo begrijpen.

De Consumentenbond en Hartstichting vonden juist dat Albert Heijn met het Klavertje logo consumenten duidelijk informeerde over een gezonde keuze in voeding door het kleurgebruik: een groen klavertje duidt gezonde producten aan en een oranje klavertje staat voor minder gezonde producten en tussendoortjes.

Het bedrijf volgde de kritiek en adviezen van de Gezondheidsraad in 2008 op. Nu laat AH de adviezen los en krijgen consumenten keuze uit een groen of blauw logo. Zo worden tussendoortjes, snacks, sauzen etc. voortaan aangeprezen met een blauw 'bewuste' keuze logo in plaats van een duidelijk oranje logo dat laat zien dat een product minder gezond is dan 'groen'.

Aanbevelingen Gezondheidsraad

Positief is dat er nu wordt aangegeven dat iets een 'gezondere' of 'bewuste' keuze is binnen de productgroep en dat 'nepvezels' niet meer meetellen in het vezelcriterium. Maar bij het maken van het nieuwe logo zijn de voedingsrichtlijnen van het Voedingscentrum vooral aangepast aan de wensen van de fabrikanten en niet andersom zoals aanbevolen door de Gezondheidsraad. Op sommige punten zijn volgens de Consumentenbond de criteria wel érg soepel geworden: ontbijtgranen mogen 2x zoveel verzadigd vet, 4x zoveel zout en 6x zoveel suiker bevatten en groenteconserven mogen bijna 2x zoveel zout als bij de oude criteria.