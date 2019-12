Nieuwe energieprijzen doorgelicht

Uit de meest recente energieprijspeiling van de Consumentenbond blijkt dat regelmatig overstappen honderden euro's per jaar aan besparing kan opleveren. Consumenten die het lastig of teveel werk vinden om het voordeligste contract voor de eigen situatie te vinden, kunnen zich ook inschrijven voor de energieveiling van de Consumentenbond, het Energiecollectief.

In de prijspeiling energie heeft de Consumentenbond prijzen van jaar- en driejaarlijkse contracten met vaste tarieven vergeleken die rechtstreeks via de energieleverancier af te sluiten. Greenchoice is voor beide contractvormen het voordeligst, bij aanmelding rechtstreeks op hun website. Overstappen via vergelijkingssites zoals de Energievergelijker levert vaak nog meer voordeel op, omdat er dan allerlei actiekortingen of actietarieven gerekend worden. Met een jaarcontract met vaste tarieven voor energie en gas kunnen consumenten op dit moment veel geld besparen.

Energierekening

Ondanks dat er met jaarlijks overstappen geld valt te besparen, is het energie- en gasverbruik maar een beperkt deel (ongeveer 48%) van de energierekening. De Consumentenbond krijgt jaarlijks veel vragen over de energierekening. In de onderstaande grafiek zie je in ieder geval welke posten op de rekening terugkomen. Kijk voor meer informatie op de site van de Consumentenbond