Nieuwe hypotheeknorm beter voor consumenten

Minister De Jager van Financiën maakte op 21 maart 2011 bekend dat de hypotheeknormen van de banken en verzekeraars aangescherpt zijn om consumenten beter te beschermen tegen te hoge hypotheekleningen. Hypotheekverstrekkers houden voortaan ook rekening met de hoogte van de hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning. De hypotheek mag maximaal 110 procent (104% plus overdrachtsbelasting) van de waarde van het huis bedragen. Daarnaast mag maximaal 50 procent van de waarde van de woning worden gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek.

Hypotheeklast

Uit onderzoek van de bond in 2009 onder 9755 huizenbezitters blijkt dat slechts 1,5% aangeeft door te hoge hypotheeklasten in betalingsproblemen te zitten. Onvoorziene omstandigheden zoals plotselinge arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of onvoorziene medische kosten bleken veel belangrijkere oorzaken waardoor consumenten in financiële problemen komen, naast uitgaven voor de kinderen.