Nog snel spaarloon voor fiscaal voordeel

De regering heeft het spaarloon met ingang van 2012 afgeschaft. Daarmee vervalt deze mogelijkheid van belastingvrij sparen via de werkgever. Consumenten kunnen dus nog heel even profiteren van deze fiscale vrijstelling. Voorwaarde is dat zij heel 2011 geen gebruik hebben gemaakt van levensloopsparen of spaarloon, want er mag maar van één van de twee regelingen gebruik gemaakt worden. Het fiscale voordeel van het nu nog instappen in de spaarloonregeling is in de tabel hieronder op een rij gezet. Kijk voor meer informatie op het dossier spaarrekeningen

Belastbaar inkomen tot 65 jaar Voordeel tot € 18.628 33% € 202,29 € 18.628 - € 33.436 41,95% € 257,15 € 33.436 - € 55.694 42% € 257,46 € 55.694 of hoger 52% € 318,76