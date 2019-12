Nog snel spaarloon voor fiscaal voordeel

Nieuws|Consumenten in loondienst die in 2011 niet hebben meegedaan aan de spaarloon- of levensloopregeling, kunnen nog heel even profiteren van het belastingvoordeel rondom spaarloon. Wie in november of december van dit jaar nog snel even het maximale spaarloonbedrag van €613 bruto spaart, krijgt dit bedrag op 1 januari 2012 netto uitgekeerd, een voordeel van 200 tot 300 euro.

De regering heeft het spaarloon met ingang van 2012 afgeschaft. Daarmee vervalt deze mogelijkheid van belastingvrij sparen via de werkgever. Consumenten kunnen dus nog heel even profiteren van deze fiscale vrijstelling. Voorwaarde is dat zij heel 2011 geen gebruik hebben gemaakt van levensloopsparen of spaarloon, want er mag maar van één van de twee regelingen gebruik gemaakt worden. Het fiscale voordeel van het nu nog instappen in de spaarloonregeling is in de tabel hieronder op een rij gezet. Kijk voor meer informatie op het dossier spaarrekeningen