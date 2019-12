Normen chirurgische behandelingen vastgesteld

Nieuws|Specialisten van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) hebben kwaliteitsnormen en minimumvolume geformuleerd voor een aantal risicovolle operaties. Het minimum aantal operaties van het ziekenhuis bij 7 oncologische aandoeningen en 1 vaataandoening is door de NVvH vastgesteld. De Consumentenbond is verheugd dat de branche eindelijk werk maakt van dringende aanbevelingen om zorg te verbeteren .

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek al eerder dat consumenten de werkervaring van de arts of het team belangrijk vinden bij het kiezen van een zorgaanbieder. Bij risicovolle operaties is het belangrijk er veel uit te voeren om zo de kans op succes te vergroten en de kans op complicaties te verkleinen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is verstandig dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de normen gaat handhaven. Ook vinden we het goed dat verzekeraars als Achmea en CZ de normen gaan monitoren en selectief te contracteren vanaf 2012. Belangrijk is dat de informatie over kwaliteit en volume ook bij consumenten komt, bijvoorbeeld via Zichtbare Zorg'.

Zichtbare zorg

Programma Zichtbare Zorg ondersteunt zorgsectoren bij het vergelijkbaar maken van hun zorgkwaliteit. Zichtbare Zorg zet zich daarbij ook in om de informatie valide en betrouwbaar te maken.

Uit de meest recente gegevens '2009' over borstkankerzorg blijkt dat van de 90 ziekenhuizen die gegevens hebben aangeleverd, slechts 3 ziekenhuizen (Gemini Ziekenhuis in Den Helder, de Sionsberg in Dokkum en Ziekenhuis Zevenaar) onder de minimumnorm van 50 borstkankeroperaties per jaar scoren. De Europese norm voor borstkankeroperaties is 150.