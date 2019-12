Onderzoek naar ergernissen tussen arts en patiënt

Nieuws|Patiënten ergeren zich het meest aan een arts die hun kwaal of ziekte niet serieus neemt, te weinig tijd voor ze heeft of onvoldoende op de hoogte is van hun dossier. Artsen ergeren zich daarentegen aan patiënten die hen niet vertrouwen, informatie achterhouden of niet eerlijk zijn. Maar ook aan patiënten die te veeleisend zijn. Dat blijkt uit representatief onderzoek van de Consumentenbond, in samenwerking met vakblad Medisch Contact, onder 816 consumenten en 577 artsen.

De wijze van communiceren tussen arts en patiënt is de meest bepalende factor in het ontstaan van onderlinge ergernissen. Opvallend is dat van de 816 ondervraagde consumenten slechts 17 ooit een klacht heeft ingediend naar aanleiding van een ergernis. Patiënten geven aan liever op te stappen dan een klacht in te dienen. Terwijl uit de tips van de ondervraagde artsen blijkt dat zij het waarderen als consumenten open en oprecht communiceren, ook als ze het ergens niet mee eens zijn of ontevreden zijn. Komen arts en patiënt er samen niet uit, dan kan de patiënt naar een klachtencommissie of bemiddelaar stappen.

Meer dan de helft van de ondervraagde consumenten ervaart geen ergernis in het contact met hun arts. Ergernissen blijken over het algemeen geen doorslaggevende invloed te hebben op de relatie tussen arts en patiënt. Patiënten beoordelen hun ergernissen met gemiddeld een 4,7 (1 is nauwelijks invloed, 10 zeer grote invloed), artsen geven een nog lager cijfer, een 3,8. Soms lopen de ergernissen wel hoog op. Bijna een kwart van de artsen heeft uit ergernis wel eens een patiënt uit de praktijk gezet.

Meer informatie

De Consumentenbond vroeg specifiek naar ergernissen in het contact tussen arts en patiënt, niet naar wachttijden of privacy in de wachtkamer. Lees meer over het onderzoek naar ergernissen bij artsen en patiënten in de Gezondgids van 11 februari 2011, op www.consumentenbond.nl/ergernissen-arts-patient of op de website van Medisch Contact.

Lees meer: