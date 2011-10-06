Onduidelijkheid over plakvlees

Supermarkten denken dat hints als: 'Mals en sappig toebereid', 'gevormd met dierlijk eiwit' en 'rundvleesproduct' consumenten duidelijk maken dat er meerdere stukjes vlees aan elkaar geplakt zijn. De C1000 is van de door de Consumentenbond onderzochte supermarkten nog het duidelijkst met: 'samengesteld uit delen rundvlees, met toegevoegd water'. Rundertournedos is de benaming voor een biefstuk van de haas. Voor consumenten moet het duidelijk herkenbaar zijn als een product bestaat uit aan elkaar gehechte stukjes vlees, al dan niet van dit deel van het rund. De onderzochte verpakkingen bieden hiervoor voldoende ruimte.

Echt of nep?

Plakvlees is te herkennen aan onnatuurlijk gelijkmatig van vorm en dikte, de draad van het vlees loopt niet door, opvallend glanzend en aan de randen zitten vaakbruingrijze plekjes opgehoopt plakmiddel. Vleeslijm wordt wettelijk niet gezien als ingrediënt, maar als technische hulpstof. Daarom hoeven fabrikanten het niet in de ingrediëntenlijst op het etiket te zetten. Het hele onderzoek naar plakvlees is te lezen in de Gezondgids van oktober 2011.