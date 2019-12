Onduidelijkheid over plakvlees

Nieuws|Op verpakkingen van biefstuk, ossenhaas of tournedos staan vaak mooie koeien of stukken vlees. De diepvriesverpakking bevat echter een schijf van vleessnippers die onzichtbaar aan elkaar zijn geplakt met een speciale vleeslijm: plakvlees. Dit is toegestaan als het duidelijk op de verpakking staat. Op de tournedos bij Dirk, Bas en Digros staat in piepkleine letters op een zijkant ‘gevormd’. Die diepvriesverpakking vindt de Consumentenbond onnodig onduidelijk en daarom misleidend. De Consumentenbond dient er een klacht over in bij de Reclame Code Commissie (RCC).