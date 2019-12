Onverwachte extra kosten vakantieparken

Nieuws|Let goed op de extra kosten bij het boeken van een weekje naar een vakantiepark. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat vakantieparken consumenten beter kunnen informeren over extra verplichte kosten als gemeenteheffingen en reserveringskosten. Nu valt een aantrekkelijke prijs aan het eind van de boeking vaak tegen.

De Consumentenbond deed 800 proefboekingen bij in totaal 23 parken van Landal, Hogenboom, Centerparcs en Roompot. Vanwege de verplichte kosten komen consumenten in sommige gevallen ruim 30% hoger uit dan gedacht. Zoals bij Port Zélande (Centerparcs) en Klein Vink (Roompot). Bij Landal GreenParks weten consumenten pas bij de vierde stap in het boekingsproces wat de totale prijs wordt die ze moeten betalen.

Ook is de toeristenbelasting die de parken rekenen, vaak hoger dan de belasting die de gemeente vraagt. En alle parken vinken standaard de annuleringsverzekering aan, terwijl dit volgens de Reclamecode Reisaanbiedingen niet mag.

Duidelijker en sneller

Doordat de prijzen niet transparant zijn, kunnen consumenten de verschillende parken moeilijk met elkaar vergelijken. De Consumentenbond vraagt de vakantieparken daarom te stoppen met het standaard aanvinken van verzekeringen en extra diensten. Daarnaast vindt de bond dat de parken sneller en duidelijker moeten communiceren hoeveel verplichte extra kosten bij de prijs komen. Meer informatie over het onderzoek naar vakantieparken is te lezen in de Consumentengids van maart.