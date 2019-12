Opnieuw aandacht voor plan tegen downloadverbod

Nieuws|Tijdens een paneldiscussie op het internationale muziekevenement Noorderslag op 14 januari zal de Consumentenbond opnieuw benadrukken dat zij tegen een downloadverbod is. Net als de bond vinden de artiestenbonden Ntb en FNV-Kiem dat het downloadverbod consumenten criminaliseert en een inbreuk op hun privacy is. De bond zal tijdens de paneldiscussie zijn voorstel voor een nieuw auteursrechtenstelsel toelichten om zo meer draagvlak te krijgen voor het plan.

Op 27 januari debatteert de Tweede Kamer over het wel of niet invoeren van het downloadverbod. De Consumentenbond en de artiestenbonden willen met een nieuw thuiskopiestelsel een verbod voorkomen en pleiten voor het legaliseren van up- en downloaden van muziek en films voor privégebruik. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is essentieel vrijheden van consumenten op het net te beschermen en tezelfdertijd de rechten van artiesten te respecteren. Artiesten hebben immers recht op een vergoeding voor het gebruik van hun presentaties.'

Nieuw thuiskopiestelsel

Het nieuwe thuiskopiestelsel houdt in dat consumenten een gemiddelde toeslag van 5 euro op onder meer een mp3-speler of harddiskrecorder betalen. Daar staat tegenover dat consumenten voortaan onbeperkt genieten van gedownloade muziek en films en dat zij niet gecriminaliseerd worden. De Consumentenbond pleit al langere tijd voor het beschermen van de fundamentele vrijheden van consumenten op het net. Het criminaliseren van consumenten die downloaden is voor de bond onacceptabel.