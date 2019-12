Opzouten met kinderkoekjes

Nieuws|Kinderen die te veel zout eten lopen door aantasting van de nieren meer kans op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Ook is het beter ze nog niet aan een zoute smaak te laten wennen. Fabrikanten lappen dit advies massaal aan hun laars. In de kindervarianten van chips, zoutjes en zoete koeken zit soms twee tot drie keer zo veel zout als het volwassen product, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Met de campagne ‘Opzouten! Stop smakeloos zoutgebruik’ wil de Consumentenbond de levensmiddelenindustrie nu eens écht zijn verantwoordelijkheid laten nemen.

De kinderchips van Nibb-it zijn met 0,91 gram zout per portie van 25 gram (klein zakje) bijna drie keer zo zout als de Lay’s naturel chips met 0,34 gram. In vergelijking met een pakje Liga Evergreen krenten bevat de Liga melk-aardbei van hetzelfde merk drie keer zo veel zout: 0,36 gram. De Prince Ministars van LU (0,22 gram per pakje) en de Ernst, Bobbie en de rest koekjes van Patria (0,26 gram per pakje) doen het ook slecht. Vergeleken met het zoutonderzoek van de Consumentenbond uit 2009 is er, op een paar uitzonderingen na, weinig veranderd. De Smoeltjes melk duo van Hellema zijn flink gedaald in zoutgehalte. De koekjes bevatten nu 60% minder zout. Het zoutgehalte van de Kellogg’s Frosties ontbijtgranen daalde met 41%. De hoeveelheid zout in de Dora smeerleverworst van Kips is met maar liefst 38% gestegen. Hetzelfde geldt voor de Ernst, Bobbie & de rest koekjes.

Spreekbeurtpakket en prijsvraag

Inmiddels steunen ruim 8000 consumenten de campagne Opzouten! Allemaal consumenten die het zat zijn om gedwongen te veel zout binnen te krijgen. De campagne loopt nog door tot begin 2012. Voor kinderen staat op de campagne www.consumentenbond.nl/opzouten een spreekbeurtpakket over ons veel te zoute eten. Kinderen die een filmpje maken van hun spreekbeurt en deze opsturen naar de Consumentenbond maken kans op een KinderKookClinic van TV-kok Mathijs Vrieze. Het volledig artikel is te lezen in de Gezondgids van oktober 2011.