Nieuws|De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) moet niet pas na veertig overtredingen een boete opleggen aan een luchtvaartmaatschappij die de passagiersrechten schendt. Consumenten kunnen dan veertig keer gedupeerd worden zonder dat de toezichthouder een luchtvaartmaatschappij hiervoor beboet. De Consumentenbond roept passagiers op om massaal hun klachten in te dienen bij de IVW, zodat deze snel tot actie overgaat.

De handhavingsrichtlijnen, die op 1 februari gepubliceerd werden, gaan ervan uit dat luchtvaartmaatschappijen per kalenderjaar veertig keer een overtreding mogen plegen, voordat ze een boete aan hun broek krijgen. Daarnaast gaat de teller op 1 januari van elk jaar weer op nul. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is goed nieuws dat de IVW nu echt gaat handhaven, maar pas na veertig keer ingrijpen is echt veel te laat. Als je de wet overtreedt, moet dat gevolgen hebben. Automobilisten mogen ook niet ongestraft 40 keer te hard rijden, voordat ze een boete krijgen.'

Individuele compensatie

Consumenten hebben bij annulering, overboeking en vertraging van meer dan drie uur recht op financiële compensatie. Als de luchtvaartmaatschappij deze weigert uit te keren, kunnen consumenten met hun klacht terecht bij de Geschillencommissie Luchtvaart. Daarnaast is het dus belangrijk om de Inspectie van munitie te voorzien om boetes te gaan uitdelen, daarom roept de Consumentenbond passagiers op ook hun klachten bij de IVW in te dienen.