'Met' niet altijd vet

Nieuws|Uit een smaaktest van de Consumentenbond blijkt dat de 45 proefpanelleden de meeste magere frietsauzen net zo lekker vinden als volvette mayonaise. 'Met' hoeft dus niet vet te zijn. Albert Heijn Halfvolle Fritessaus komt als beste koop uit de test en is samen met de Halfvolle Fritessaus van Gouda's Glorie de magerste: slechts 13% vet. De hele test is te lezen in de Consumentengids van september.