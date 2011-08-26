'Met' niet altijd vet

Dikke winst voor de slanke lijn: halfvolle fritessaus is zo'n 80% minder vet dan mayonaise. Een forse klodder mayonaise (70% vet) van 25 gram levert 128 calorieën meer dan een halfvolle fritessaus die 13% vet bevat. Zowel 'volle' mayonaises als magere producten zijn gemaakt van plantaardige oliën (meestal zonnebloem- of sojaolie) en hebben daardoor een gunstige vetzuursamenstelling.

Echte Mayonaise

Mayonaise mag alleen mayonaise heten als het een emulsie van (plantaardige) olie is die minimaal 70% vet en 5% eigeel bevat. Voor halfvolle of minder vette mayonaise verzinnen de fabrikanten namen als Mayosaus, Mayolijn, Halvanaise, Halfvolle Mayo en Licht & Romig. Deze bevatten zo'n 30 à 40% vet; alleen in Licht & Romig zit maar 26% vet.