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'Met' niet altijd vet

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Uit een smaaktest van de Consumentenbond blijkt dat de 45 proefpanelleden de meeste magere frietsauzen net zo lekker vinden als volvette mayonaise. 'Met' hoeft dus niet vet te zijn. Albert Heijn Halfvolle Fritessaus komt als beste koop uit de test en is samen met de Halfvolle Fritessaus van Gouda's Glorie de magerste: slechts 13% vet. De hele test is te lezen in de Consumentengids van september.

Gepubliceerd op:26 augustus 2011

Dikke winst voor de slanke lijn: halfvolle fritessaus is zo'n 80% minder vet dan mayonaise. Een forse klodder mayonaise (70% vet) van 25 gram levert 128 calorieën meer dan een halfvolle fritessaus die 13% vet bevat. Zowel 'volle' mayonaises als magere producten zijn gemaakt van plantaardige oliën (meestal zonnebloem- of sojaolie) en hebben daardoor een gunstige vetzuursamenstelling.

Echte Mayonaise

Mayonaise mag alleen mayonaise heten als het een emulsie van (plantaardige) olie is die minimaal 70% vet en 5% eigeel bevat. Voor halfvolle of minder vette mayonaise verzinnen de fabrikanten namen als Mayosaus, Mayolijn, Halvanaise, Halfvolle Mayo en Licht & Romig. Deze bevatten zo'n 30 à 40% vet; alleen in Licht & Romig zit maar 26% vet.