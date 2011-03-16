Nationale Postcode Loterij past reclamepost aan

De brief van de Postcode Loterij leidde tot veel ergernis en verwarring bij de deelnemers. Er stond in dat hun abonnement incompleet was en dat ze daardoor het risico liepen de miljoenenprijzen van de 14de trekking mis te lopen. Volgens de brief hoefden de deelnemers geen extra lot te kopen voor deze trekking, maar ze moesten wel €10,50 betalen als ze mee wilden doen. Deelnemers voelden zich hierdoor misleid.

Selectieve reclamepost

De Nationale Postcode Loterij heeft tijdens het gesprek met de bond ook aangegeven dat zij de hoeveelheid reclamepost verlaagd heeft. Deelnemers kunnen via de website van de loterij aangeven dat zij geen reclamepost meer willen ontvangen. Zij kunnen hiervoor ook Postfilter gebruiken.