Nationale Postcode Loterij past reclamepost aan

Nieuws|Op aandringen van de Consumentenbond gaat de Nationale Postcode Loterij reclamepost verduidelijken. Aanleiding voor een gesprek met de Postcode Loterij waren tientallen klachten over een brief over de veertiende trekking. Volgens Postcode Loterij is de brief ‘ongelukkig geformuleerd’ en wordt er dit jaar met de veertiende trekking rekening gehouden met de opmerkingen van de bond.