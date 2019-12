Probleem met zwenkwielen Bugaboo Bee

Bugaboo heeft de verkoop van deze kinderwagens tijdelijk stopgezet. Eigenaars van een Bugaboo Bee kunnen op de website van de Consumentenbond via het typenummer controleren of hun kinderwagen kantelgevaarlijk is. Is dit het geval, dan kunnen zij contact opnemen met Bugaboo om een vervangende set wielen aan te vragen.

Dit kan middels een contactformulier op de Bugaboo-website. Consumenten kunnen ook bellen naar Bugaboo op 020 718 9531.