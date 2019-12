Rabobank verlaagt hypotheekrente niet

Nieuws|De Rabobank ziet vooralsnog geen reden om de hypotheekrente aan te passen. Zij komen niet tegemoet aan 5027 klanten die de petitie van de Consumentenbond tegen de hoge hypotheekrentes tekenden. Volgens de bond rekenen banken een hypotheekrente die gemiddeld 1% te hoog is, waardoor consumenten per maand ruim €100 euro te veel betalen voor hun hypotheek. De bond wil dat de politiek ingrijpt en een onafhankelijke instantie de bevoegdheid geeft de hypotheektarieven te controleren.

Consumentenbond: controle hypotheektarieven noodzakelijk

Bijna 26.000 consumenten steunen de petitie 'Stop de hoge hypotheekrente' van de bond. 'Deze klanten worden door hun banken volstrekt genegeerd', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 20% van de mensen die de petitie van de bond steunden, zijn klant bij de Rabobank. Voor de bond reden om bij de Rabobank verhaal te halen. 'We zijn heel erg teleurgesteld dat de Rabobank niet van plan is de rente te verlagen. Mede door de Rabobank steken banken jaarlijks over de rug van hun eigen klanten enorme bedragen in hun zak. Dat kan oplopen tot €2,5 miljard per jaar in 2015 als er niks gebeurt. Consumenten zijn klanten, maar vooral de melkkoe van een bank'. 4419 klanten van ING steunden de petitie en op de derde plaats staat ABN Amro met 2727 klanten.

Ongeloofwaardig

Namens alle consumenten die de actie steunden, heeft de Consumentenbond de banken gevraagd de hypotheekrente te verlagen. De banken negeren echter hun klanten en gebruiken de kredietcrisis als reden voor de hoge rentes. 'Wij horen dit verhaal nu al ruim twee jaar', zegt Combée. 'Uit ons laatste onderzoek van maart 2011 blijkt dat er niets verandert, de hypotheekrente blijft gemiddeld 1% te hoog ondanks dat de effecten van de kredietcrisis sterk verminderd zijn. Het is volstrekt ongeloofwaardig dat banken de kredietcrisis nog steeds als excuus gebruiken voor de hoge hypotheekrentes. Vooral omdat banken vorig jaar 10 miljard euro winst maakten en omdat het wel degelijk mogelijk is om minder rente te vragen. In Duitsland doen banken dat al, dus waarom niet in Nederland?'

Controle hypotheektarieven

De Consumentenbond spreekt van een maatschappelijk probleem en wil dat de politiek niet langer afwacht en ingrijpt. Het idee is dat een onafhankelijke instantie de hoogte van de hypotheektarieven gaat toetsen op redelijkheid. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) doet dit al in de energiesector. Rekenen energiebedrijven hoge tarieven zonder legitieme argumenten, dan grijpt de NMa in. Deze vorm van toezicht is relatief goedkoop. 'Het gaat om een bedrag van zo'n €650.000 euro, zo'n €0.10 cent per consument. De kosten zijn dus verwaarloosbaar vergeleken met de honderden euro's die consumenten nu teveel betalen', licht Combée toe.

Meer informatie

De Consumentenbond heeft eerder al in diverse onderzoeken vastgesteld dat de hypotheekrentes gemiddeld 1% te hoog zijn. Dit geldt voor zowel hypotheken met een variabele rente als hypotheken met een rente voor 10 jaar vast. Consumenten betalen hierdoor gemiddeld tot wel €1500 te veel per jaar voor hun hypotheek, ruim €100 per maand. Kijk voor het gesprek met de Rabobank en voor meer informatie op www.consumentenbond.nl/actiehypotheekrente. Het volledige artikel over het onderzoek naar de hoge hypotheektarieven staat in de Geldgids van april.