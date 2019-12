Reactie op bericht op Geenstijl.nl

Nieuws|Op de website geenstijl.nl verscheen op 17 maart het bericht dat de website van de Consumentenbond lek is. Er bleek inderdaad een mogelijkheid te zijn om een zogeheten cookie uit te lezen, vanuit de zoekfunctionaliteit.

De bond heeft dit lek direct gerepareerd. Inmiddels is duidelijk dat kwaadwillenden naam-, adres- en woonplaatsgegevens mogelijk konden onderscheppen en wachtwoorden mogelijk konden resetten. De tijdelijke zoekfunctionaliteit waarbij de cookie onderschept kon worden, wordt de komende weken in zijn geheel vervangen door een nieuwe verbeterde versie, ook al heeft de Consumentenbond het lek in de bestaande zoekfunctionaliteit meteen gedicht.

Wat is een cookie?

Een cookie (ook wel een http-cookie) is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van je computer wordt gezet op het moment dat je een website bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden tijdens hun bezoek aan een website. Je komt cookies veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft, terwijl je de site gebruikt. Zonder cookie kan een website niet bepalen tot welke informatie je als bezoeker wel en geen toegang hebt.