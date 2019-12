Rechtsstaat voor consumenten een illusie

Nieuws|De huidige bezuinigingsdrift van het kabinet zet consumenten die hun recht willen halen volledig in de kou. Het kabinet is van plan om de griffierechten - de kosten voor het starten van een rechtszaak - kostendekkend te maken. Wie als particulier een kantongerechtprocedure wil starten, betaalt dan €1190 in plaats van €70. De Consumentenbond stelt dat hiermee een in Nederland geldend grondrecht - namelijk toegang tot het recht - voor consumenten een illusie wordt.