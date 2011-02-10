Rechtsstaat voor consumenten een illusie

Naast het aanpassen van de griffierechten gaat het kabinet ook 50 miljoen bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand. Het kabinet snijdt hiermee voor consumenten met een laag inkomen de weg naar de rechter af. Om het vertrouwen in de rechtsstaat bij consumenten terug te winnen, pleit de bond ervoor de toegang tot het recht te verbeteren in plaats van te beperken. Bijvoorbeeld door alsnog een simpele en goedkope procedure in te voeren voor eenvoudige civiele zaken. Consumenten zouden die digitaal moeten kunnen opstarten.

Collectief actierecht

Daarnaast pleit de bond ervoor consumentenorganisaties de mogelijkheid te geven aanspraak te maken op gefinancierde rechtsbijstand. Op die manier kunnen deze organisaties op een efficiëntere manier groepen gedupeerde consumenten bij massaschade bijstaan om hun recht te halen.