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Rechtsstaat voor consumenten een illusie

Nieuws
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De huidige bezuinigingsdrift van het kabinet zet consumenten die hun recht willen halen volledig in de kou. Het kabinet is van plan om de griffierechten - de kosten voor het starten van een rechtszaak - kostendekkend te maken. Wie als particulier een kantongerechtprocedure wil starten, betaalt dan €1190 in plaats van €70. De Consumentenbond stelt dat hiermee een in Nederland geldend grondrecht - namelijk toegang tot het recht - voor consumenten een illusie wordt.

Gepubliceerd op:10 februari 2011

Naast het aanpassen van de griffierechten gaat het kabinet ook 50 miljoen bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand. Het kabinet snijdt hiermee voor consumenten met een laag inkomen de weg naar de rechter af. Om het vertrouwen in de rechtsstaat bij consumenten terug te winnen, pleit de bond ervoor de toegang tot het recht te verbeteren in plaats van te beperken. Bijvoorbeeld door alsnog een simpele en goedkope procedure in te voeren voor eenvoudige civiele zaken. Consumenten zouden die digitaal moeten kunnen opstarten.

Collectief actierecht

Daarnaast pleit de bond ervoor consumentenorganisaties de mogelijkheid te geven aanspraak te maken op gefinancierde rechtsbijstand. Op die manier kunnen deze organisaties op een efficiëntere manier groepen gedupeerde consumenten bij massaschade bijstaan om hun recht te halen.