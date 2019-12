Rechtszaak over collectieve eis tegen Royal Beach Concert

De Consumentenbond voerde op 2 augustus een rechtszaak uit naam van een aantal individuele consumenten en daarnaast in het belang van de gehele groep. De kantonrechter veroordeelde Royal Beach Concert tot betaling aan de 9 individuele gedupeerden, maar achtte zich niet bevoegd te oordelen over de collectieve eis. Hij verwees de Consumentenbond daarvoor naar de voorzieningenrechter.

Concert verplaatst

Het Royal Beach Concert was gepland op 4 juni 2011 op het strand in Scheveningen, maar werd door de organisatoren op het laatste moment voor onbepaalde tijd uitgesteld. De organisatie denkt nog steeds een alternatief te kunnen bieden, maar de datum, de locatie en de artiesten zijn tot de dag van vandaag onbekend. Het is onduidelijk of er voldoende geld aanwezig is in de besloten vennootschap van het Royal Beach Concert om te voldoen aan alle betalingsverplichtingen.