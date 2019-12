Rechtszaak tegen Royal Beach Concert geschorst

Nieuws|De rechtszaak die de Consumentenbond donderdag 1 september 2011 tegen Royal Beach Concert (RBC) zou voeren is door het faillissement van de concertorganisator van de baan. Dit tot teleurstelling van de Consumentenbond, die graag een rechterlijke uitspraak had gehad die RBC zou dwingen alle gedupeerde consumenten terug te betalen.

Er is een curator aangesteld die gaat onderzoeken hoeveel geld er in de boedel van Royal Beach Concert zit. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Wij vertrouwen er op dat de curator, in tegenstelling tot de organisatie van het Royal Beach Concert, de vordering van de consumenten zal erkennen. Helaas is het bij een faillissement voor consumenten altijd onzeker of ze nog iets terug zien van het betaalde bedrag.’

Voorbeeldbrieven

De Consumentenbond raadt consumenten nu aan individueel hun vordering in te dienen bij de curator. De Consumentenbond gaat consumenten daarbij helpen met voorbeeldbrieven op de website. Deze komen op korte termijn beschikbaar.