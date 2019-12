Regel compensatie bij telecomstoringen wettelijk!

Nieuws|Er moet wetgeving komen die telecomaanbieders verplicht compensatie uit te betalen na grote storingen. De Consumentenbond pleit voor een regeling die vergelijkbaar is met de regeling in de energiemarkt. Daar hebben elektriciteitsbedrijven een wettelijke plicht om consumenten te compenseren wanneer een storing op het elektriciteitsnetwerk langer dan een aantal uren duurt.

'Zo'n wettelijke regeling schept duidelijkheid voor consumenten én providers en wij willen dat dit ook wordt ingevoerd voor de telecommunicatiemarkt', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Op dit moment is de compensatie na een storing volstrekt willekeurig en krijgen consumenten soms wel en soms geen tegemoetkoming voor een gebrekkige dienstverlening. Dit doet geen recht aan de belangrijke rol die telecommunicatie inneemt in de samenleving.' De Consumentenbond zal op een wettelijke regeling aandringen bij het ministerie van EL&I en de Tweede Kamer.

Storingen

De klanten van alle grote aanbieders in Nederland hebben wel eens te maken met een grote storing waardoor bellen of internetten niet mogelijk is. De afgelopen dagen hebben gebruikers van BlackBerry te maken gehad met een ernstige storing, waardoor pingen, e-mailen of surfen vrijwel onmogelijk was. Inmiddels lijkt de dienstverlening weer langzaam op gang te komen.