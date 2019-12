Rekentool voor eenvoudig bijhouden zorgkosten

Nieuws|In 2012 zijn de zorgpremies hoger, stijgt de verplichte eigen bijdrage en door de ingrepen in het basispakket komen nog meer zorguitgaven voor eigen rekening. Consumenten worden zo van alle kanten op kosten gejaagd. Bovendien vervallen per 1 januari 2012 de vaste tarieven voor mondzorg en is het onbekend wat dit betekent voor de hoogte van de tarieven.

Om de eigen zorguitgaven inzichtelijk te maken, biedt de Consumentenbond nu een rekentool.

Met de rekentool is eenvoudig bij te houden welke zorgkosten consumenten zelf moeten betalen. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor behandelingen of medicijnen en een eigen risico bij het gebruik van sommige zorg als fysiotherapie en medicijnen. Voor 2013 kunnen consumenten de keuze van hun zorgverzekering dan baseren op hun zorguitgaven in 2012 en de verwachte benodigde zorgvoor 2013. Hiermee kunnen consumenten voorkomen dat ze zich voor een hoger bedrag verzekeren (en premie betalen) dan nodig is.

Zorgvergelijker

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan tot 1 februari 2012, de oude verzekering moet voor 1 januari 2012 zijn opgezegd. Consumenten die willen overstappen doen er goed aan om hun huidige polis te vergelijken met de polissen van andere zorgverzekeringen. In de Zorgvergelijker van de Consumentenbond is aan te geven welke dekkingen er minimaal in de nieuwe polis moeten zitten. Consumenten kunnen dit vergelijken met het aanbod van hun huidige verzekeraar en het best passende aanbod uitkiezen.