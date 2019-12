Restaurantkoks kwistig met zout

Nieuws|Niet alleen supermarktproducten zijn vaak veel te zout maar ook sommige restaurantkoks maken het erg bont. Een steekproef van de Consumentenbond bij 13 restaurantketens laat zien dat het merendeel van de 117 geteste maaltijden te zout is. Bezorgbeer (onderdeel de Beren Eetcafés) spant de kroon met 15,2 gram zout in een portie spareribs.

Het verschil in zoutgebruik bij restaurants is opvallend. Een portie saté bij La Place bevat 1,2 gram zout en bij de Bezorgbeer 14,4 gram. In de onderzochte biefstuk- en visgerechten zat het minste zout, maar het onderzochte visgerecht bij Van der Valk bevat nog altijd 6,5 gram. Een hoofdgerecht zou niet meer dan 2 gram zout moeten bevatten.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Ook de test van zoutgebruik in de horeca laat zien dat koks veel te veel zout over het eten strooien. Van 15 gram zout in een maaltijd kan geen kok hardmaken dat het nodig is voor een goede smaak. Dus niet alleen in de levensmiddelenindustrie, maar ook in de horeca moet het roer om!'.

Opzouten!

Met de campagne ‘Opzouten! Stop smakeloos zoutgebruik’ wil de Consumentenbond producenten van levensmiddelen bewegen minder zout in kant-en-klaar-producten te verwerken. Uit tests blijkt keer op keer dat veel zout volstrekt onnodig wordt toegevoegd. Dit leidt tot veel gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en nierfalen.

Fabrikanten van levensmiddelen zeggen al jaren lang toe aan vermindering te werken maar in de praktijk komt daar maar weinig van terecht. Inmiddels steunen ruim 8500 mensen de campagne.

Kijk voor meer informatie op www.consumentenbond.nl/opzouten. Alle onderzoeksresultaten staan in de Consumentengids van december.