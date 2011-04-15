Resultaten zorgonderzoek bij Rondom 10

Zij kunnen ook hun verhaal vertellen op de website consumentenbond.nl/kiezenmoetkunnen.

De Consumentenbond is op zoek naar verhalen van mensen die tegen problemen zijn aangelopen met kiezen in de zorg. Welke informatie mist u om een goede keuze te kunnen maken? Wat wilt u eigenlijk weten over uw arts maar durft u niet te vragen? Waarom/waarop hebt u de keuze gemaakt voor een bepaalde zorgverlener? Deze ervaringen worden gebruikt in de zorgcampagne die 18 april 2011 start.

Zie ook: www.rondom10.nl