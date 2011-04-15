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Resultaten zorgonderzoek bij Rondom 10

Nieuws
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Rondom 10 maakt zaterdag 16 april onderzoeksresultaten bekend uit het Consumentenbondonderzoek naar hoe Nederlanders denken over openheid in de zorg. Aansluitend aan de uitzending is er tot 23.00 uur bij de Consumentenbond een klein belteam bereikbaar op nummer 0800-6161 voor persoonlijke ervaringen van consumenten over kiezen in de zorg.

Gepubliceerd op:15 april 2011

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Zij kunnen ook hun verhaal vertellen op de website consumentenbond.nl/kiezenmoetkunnen.

De Consumentenbond is op zoek naar verhalen van mensen die tegen problemen zijn aangelopen met kiezen in de zorg. Welke informatie mist u om een goede keuze te kunnen maken? Wat wilt u eigenlijk weten over uw arts maar durft u niet te vragen? Waarom/waarop hebt u de keuze gemaakt voor een bepaalde zorgverlener? Deze ervaringen worden gebruikt in de zorgcampagne die 18 april 2011 start. 

Zie ook: www.rondom10.nl