Royal Beach Concert voor de rechter

Nieuws|Het is de Consumentenbond niet gelukt om in goed overleg met de organisatoren van het Royal Beach Concert tot een oplossing te komen. De Consumentenbond stapt daarom naar de rechter om het geld terug te vragen voor consumenten met een concertkaartje. Er is door de Consumentenbond inmiddels geprobeerd beslag te leggen op de bankrekeningen van de organisatie.

Consumenten met een kaartje voor een concert dat niet doorgaat hebben recht op teruggave van hun geld. 'We stappen namens een grote groep gedupeerden naar de rechter. Zo willen we de zaak voor alle gedupeerde consumenten te regelen', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. Of er voldoende geld aanwezig is in de besloten vennootschap van het Royal Beach Concert om te voldoen aan alle terugbetalingsverplichtingen weet de Consumentenbond niet. Hierover is meer te zeggen na de procedure.

Verplaatsen

Het Royal Beach Concert was gepland op 4 juni 2011, maar ging om operationele redenen niet door. De organisatie hoopt dat het concert deze zomer nog doorgaat, maar de datum en de locatie zijn nog steeds onbekend. Veel consumenten met een kaartje willen hier niet op wachten en vragen hun geld terug. Gedupeerden kunnen zich nog steeds aanmelden op www.rbcrestitutie.nl.