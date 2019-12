Slinkse trucs op verkoopdemonstraties

Nieuws|Consumenten moeten uitkijken met goedkope of gratis busreisjes die uitmonden in een verkoopdemonstratie. Dit zegt de Consumentenbond nadat een van zijn medewerkers undercover meeging op zo’n busreis. Tijdens de verkoopdemonstraties worden consumenten met allerlei slinkse trucs in de val gelokt en misleid. De bond roept de Consumentenautoriteit op snel een einde te maken aan deze praktijken.