Slinkse trucs op verkoopdemonstraties

‘Het is stuitend wat er tijdens zo’n verkoopdemonstratie gebeurt’, zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. ‘Na een opzettelijk vermoeiende reis van vier uur worden vaak oude mensen naar een afgelegen plek gebracht waar ze op schaamteloze wijze een poot wordt uitgedraaid.

Consumenten worden met slinkse verkooptrucs verleid honderden euro’s te betalen voor nutteloze producten. Consumenten kunnen deze verkoopdemonstraties beter mijden.’ Voor de gedupeerden is het erg moeilijk hun geld terug te krijgen omdat de buitenlandse bedrijven die de demonstraties organiseren, niet thuis geven of niet traceerbaar zijn.

Wet overtreden

De bedrijven achter deze verkoopreisjes lokken consumenten met de belofte van niet bestaande geldprijzen of cadeaus naar een verkoopdemonstratie. Hiermee overtreden zij de wet. De Consumentenbond vraagt de Consumentenautoriteit om ook hier tegen op te treden en paal en perk te stellen aan het duperen van consumenten. Het gehele artikel over de undercoveractie van de bond staat in de Consumentengids van maart. Hier staan ook de verkooptrucs beschreven, zodat consumenten deze kunnen herkennen.