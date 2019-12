Snel onderzoek naar gebruik DPI

DPI is een techniek waarmee telecomaanbieders onderscheid kunnen maken tussen verschillende typen internetverkeer (e-mail, peer-to-peer, web). DPI kan gebruikt worden om virussen tegen te houden maar ook om af te luisteren. KPN gebruikt naar eigen zeggen de DPI techniek om het gebruik van de chatsoftware WhatsApp op smartphones te meten. Ook wil KPN in de nabije toekomst DPI inzetten om gebruikers van Skype extra te factureren. Eerder circuleerde in de Tweede Kamer een voorstel om DPI te gebruiken om een downloadverbod te handhaven.

Privacy

Naar aanleiding van de reacties van pers en belangenorganisaties onderzoekt KPN of haar eigen gebruik van DPI is uitgevoerd conform de wettelijke regels omtrent privacy. De Consumentenbond is van mening dat er snel meer duidelijkheid moet komen over de schaal waarop telecomaanbieders DPI inzetten en of dat wettelijk is toegestaan. Onafhankelijke toezichthouders zoals OPTA en CBP zijn het best toegerust om zo'n onderzoek uit te voeren en de grenzen van de wet aan te geven.