Stedengidsen onder de loep

De Consumentenbond beoordeelde 20 series stedengidsen op informatie over bezienswaardigheden, praktische informatie en achtergrondinformatie. De ANWB Navigator, Lonely Planet en Rough Guide komen als beste uit de bus, op de voet gevolgd door Baedeker en Capitool. De topper op het gebied van wandelingen is de 100%-gids met een duidelijke wandelkaart per wijk met alle hoogtepunten. In een enquête onder ruim 800 leden van de Consumentenbond komt Capitool als duidelijke winnaar naar voren. Goede tweede is Lonely Planet en daarna de 100%-gids.

Reisapps

Reisapplicaties vormen een waardevolle aanvulling op traditionele stedengidsen, bijvoorbeeld op het gebied van navigatie of actuele openingstijden. Nadeel hiervan is dat de kosten van internetgebruik in het buitenland behoorlijk kunnen oplopen. Bovendien is het doorbladeren van informatie lastig op een klein telefoonscherm. De papieren stedengids blijft onmisbaar bij een stedentrip.

Meer informatie over stedengidsen en reisapps is na te lezen in de Reisgids van september/oktober 2011.