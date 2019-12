Stop smakeloos zoutgebruik - Campagne Opzouten! Start

Nieuws|De gemiddelde hoeveelheid zout in voeding is nog steeds niet of nauwelijks gedaald, dat blijkt uit het derde grote zoutonderzoek van de Consumentenbond. Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 2500 mensen aan hart- en vaatziekten door het eten van te veel zout. Consumenten kunnen hier zelf weinig aan doen, want het overgrote deel van het zout dat ze binnenkrijgen is door fabrikanten in voedingsmiddelen zoals brood, kaas en snacks gestopt. De Consumentenbond roept consumenten op om dit jaar acties tegen smakeloos zoutgebruik van fabrikanten te steunen op consumentenbond.nl/opzouten.

Uit onderzoeken van de Consumentenbond in 2007, 2009 en 2011 blijkt dat de hoeveelheid zout in de meeste levensmiddelen - brood is een positieve uitzondering - nauwelijks daalt. De verschillen tussen 150 onderzochte producten zijn groot. Zo is de hoeveelheid zout in de Borrelmix van AH sinds het vorige onderzoek in 2009 met ruim 35% gestegen. Daarmee is dit product de grootste stijger in het onderzoek van 2011. De borrelnootjes van Duyvis laten de grootste daling in zoutgehalte zien: 39%. Tomatensoep is een stuk minder zout geworden, met als uitschieters de Extra gevulde tomatensoep van Albert Heijn (-32%) en Calida van Aldi (-29%).

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Als alle fabrikanten tegelijkertijd, in kleine stapjes, de hoeveelheid zout terugbrengen, heeft dit geen negatief effect op de smaakbeleving en kan iedereen gewoon genieten van zijn eten. Helaas hebben onze oproepen tot nu toe weinig effect gehad. De levensmiddelenindustrie komt zijn beloftes niet na om de hoeveelheid zout te verlagen en de minister van Volksgezondheid grijpt niet in. Daarom roepen we nu consumenten op samen met ons te eisen dat hier een einde aan moet komen'.



Hart- en vaatziekten

Gemiddeld heeft ons lichaam aan 1 à 2 gram zout per dag genoeg, de Gezondheidsraad adviseert maximaal 6 gram maar consumenten krijgen dagelijks gemiddeld maar liefst 9 gram zout per dag binnen. Te veel zout kan de bloeddruk verhogen en daarmee de kans op hart- en vaatziekten.

Driekwart van het zout dat we dagelijks binnenkrijgen, zit verborgen in ons voedsel: in brood, kaas, snacks, soepen en nog veel meer. Zo'n 10% van het zout zit van nature in het eten en de overige 15% voegen consumenten toe tijdens het koken en eten.

Kiezen voor minder zoute varianten is lastig, want zout staat lang niet altijd op het etiket en al helemaal niet op een duidelijke manier.

Volledige onderzoek

Vrijdag 27 mei verschijnt het grote zoutonderzoek in de Consumentengids. Op consumentenbond.nl/opzouten vinden consumenten alle informatie over zout en de campagne.