T-Mobile klantonvriendelijk na storing

Nieuws|Ongeveer 2 miljoen klanten van T-Mobile zijn maandag 28 maart getroffen door een grote storing. Consumenten konden een groot deel van de dag niet bellen, gebeld worden, internetten of sms’en. De reactie van T-Mobile stelt de Consumentenbond teleur. Een minder overhaast en klantvriendelijker gebaar is meer op z’n plaats.

De circa 9 uur durende storing bij T-Mobile was volgens de provider een eenmalig incident dat diep in de systemen plaatsvond. Volgens de provider was de storing te kort voor algehele compensatie. T-Mobile vindt dat er sprake is van overmacht en vindt compensatie niet op zijn plaats. De Consumentenbond vindt dit ondoordacht en is van mening dat er tussen niets en volledige compensatie nog allerlei klantvriendelijke mogelijkheden liggen.

Twitter protest

Op de website van T-Mobile staat sinds 15:00 uur een uitleg op de storingspagina van T-Mobile. De Consumentenbond wil dat T-Mobile bij een storing, die zoveel klanten raakt, klanten tegemoet komt. Vind jij dit ook? Maak dit kenbaar via Twitter #TMobilewaarblijftmngeld.