Teken petitie 'stop hoge hypotheekrentes'!

Nieuws|De Consumentenbond wil samen met consumenten een vuist maken tegen de hoge hypotheekrentes. Consumenten gaan gebukt onder een hypotheekrente die al meer dan 2 jaar gemiddeld 1% te hoog is. Dit kost consumenten duizenden euro's per jaar. Voor de bond is de maat vol en dus roept de bond consumenten op de petitie 'Stop hoge hypotheekrentes!' te tekenen op www.consumentenbond.nl/hogehypotheekrente.

Consumenten die de petitie ondertekenen, kunnen aangeven bij welke bank zij hun hypotheek hebben afgesloten. Ondersteund met zo veel mogelijk handtekeningen stapt de Consumentenbond naar de banken en de politiek om te eisen dat de tarieven omlaag gaan.

'Wij vinden dat consumenten recht hebben op redelijke tarieven. Vinden we bij de banken geen gehoor, dan is het aan de politiek om in te grijpen', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Consumenten met een hypotheek van bijvoorbeeld €200.000 betalen €2000 bruto te veel per jaar. Het is onrechtvaardig dat consumenten geen voordeel hebben nu de banken zelf goedkoper kunnen lenen, in 2008 concludeerden we al dat consumenten de melkkoe voor banken zijn. Banken steken nu 2,5 miljard euro per jaar in hun zak over de rug van consumenten en wat ons betreft moet dit echt afgelopen zijn'.

Controle hypotheektarieven

Onder andere door het gebrek aan concurrentie stellen de banken voor consumenten onredelijke hypotheektarieven vast. De bond wil dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de totstandkoming van de hypotheektarieven gaat toetsen op redelijkheid, net zoals in de energiesector gebruikelijk is. In deze sector berekent de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) volgens een geheime formule welke tarieven redelijk zijn. Rekenen energiebedrijven hoge tarieven zonder legitieme argumenten, dan grijpt de NMa in. Een soortgelijke constructie voor hypotheektarieven juicht de bond ten zeerste toe.

Meer informatie

Uit een quickscan van de NMa, gepubliceerd in november 2010, blijkt dat de hypotheekmarges in Nederland in 2010 flink stegen ten opzichte van 2009 en ten opzichte van omringende landen. De Consumentenbond heeft eerder al in diverse onderzoeken vastgesteld dat dit geldt voor zowel hypotheken met een variabele rente als hypotheken met een rente voor 10 jaar vast. Meer informatie over de onderzoeken van de bond is te vinden op www.consumentenbond.nl/actiehypotheekrente en in de Geldgids van februari/maart.