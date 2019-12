Telecomtips en valkuilen

De Consumentenbond bracht voor zijn campagne Telecomplicaties?! tips en valkuilen in kaart bij Ben, HI, KPN, Telfort, T-Mobile en Vodafone. Een tip is dat de abonnementen bij Ben per maand opzegbaar zijn en dat bij Ben bundels naar boven én naar beneden zijn bij te stellen. Bij KPN kunnen bundels 3 maanden na de start van een contract worden bijgesteld, maar eventuele kortingen vervallen dan. Het is ook belangrijk dat consumenten goed op de houdbaarheid van het beltegoed letten en op de wijze van afrekenen: per seconde of per minuut. Dat laatste komt vooral veel voor bij simonly abonnementen. Een overzicht van alle tips en valkuilen per provider staat op campagnesite www.telecomplicaties.nl. In de komende weken publiceert de Consumentenbond hier ook de tips en valkuilen over hollandsnieuwe, Simpel, SimYo en Tele2.

Campagne

De Consumentenbond wil met de campagne Telecomplicaties?! mensen mobiel wijzer maken in de ondoorzichtige telecommunicatiemarkt. Op de campagnesite geeft de Consumentenbond onder andere praktische tips en een toelichting op onduidelijke termen. De site is nu ook beschikbaar in een speciale versie voor de mobiele telefoon, door met de smartphone naar www.telecomplicaties.nl te gaan.