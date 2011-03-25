Tevreden met digitale tv ondanks storingen

De tv-kijkers waarderen de beeldkwaliteit van digitale televisie het meest, met een gemiddeld cijfer van 7,6. Digitenne scoort het laagst in de beeldkwaliteit: 6,9. Kritiek is er ook: Ziggo-abonnees geven bovengemiddeld vaak aan dat ze zenders in het basispakket missen. Klanten van Digitenne missen de mogelijkheid om het basispakket uit te breiden, 81% wil extra zenders. Bij UPC neemt 65 procent van de klanten een uitbreiding van dit basispakket. Bij Caiway breidt slechts 36 procent uit. De klanten van Digitenne zijn het meest tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding.

Overzicht

Het gebruiksgemak is beoordeeld aan de hand van de zapsnelheid en de elektronische gids. De meeste klachten komen van KPN klanten. 60 procent van de Tele2 klanten vindt de snelheid juist (zeer) goed. Het volledige artikel met de onderzoeksresultaten staat in de Consumentengids van april en op onze internetsite bij het dossier digitale televisie providers