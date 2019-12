Tevreden met digitale tv ondanks storingen

Nieuws|Wegvallend, blokkerig beeld of kleurproblemen: ondanks dat digitale televisie niet storingsvrij is, zijn klanten over het algemeen wel tevreden. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder 4300 digitale televisiekijkers. Klanten oordeelden over storingen, gebruiksgemak en sterke en zwakke punten van hun aanbieders. Ziggo komt gemiddeld het beste uit de bus, Digitenne staat onderaan.