Thom de Graaf blijft voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond

Gepubliceerd op:6 oktober 2011

Eerder deden wij een oproep voor kandidaten die zouden kunnen voorzien in de tussentijdse opvolging van Thom de Graaf als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond.

De Verkiezingscommissie van de RvT was nog bezig met de daarbij behorende procedure, toen Thom de Graaf liet weten vanwege de verwachte aanvaarding van een nieuwe hoofd functie per 1 februari 2012 toch in staat te zijn huidige zittingsperiode als voorzitter van de Consumentenbond tot eind 2013 vol te maken. De Raad van Toezicht heeft hem laten weten graag van dit aanbod gebruik te willen maken. De verkiezingsprocedurevoor zijn opvolging is dan ook stopgezet.