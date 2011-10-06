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Thom de Graaf blijft voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond

Nieuws
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Eerder deden wij een oproep voor kandidaten die zouden kunnen voorzien in de tussentijdse opvolging van Thom de Graaf als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond.

Gepubliceerd op:6 oktober 2011