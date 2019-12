Toegang tot kantonrechter verruimd

Nieuws|Vanaf 1 juli kunnen consumenten in meer gevallen naar de kantonrechter stappen bij een juridisch geschil. De kantonrechter was tot op heden slechts bevoegd te oordelen over vorderingen tot een bedrag van €5000. Per 1 juli wordt deze grens verlegd naar €25.000. Zaken over consumentenkoop kunnen altijd worden behandeld door de kantonrechter, ongeacht de hoogte van het financiële belang. Voor consumentenkrediet ligt de grens bij €40.000. 'Het is belangrijk dat het kabinet na deze stap nu ook voortvarend met vereenvoudiging van de procedure aan de slag gaat en consumenten de mogelijkheid biedt aan de hand van een online stappenplan digitaal zelf een rechtszaak aan te kaarten,' aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

De minister van Justitie werkt op dit moment aan een wetsvoorstel om de griffierechten kostendekkend te maken. Daarin wordt een proef voorgesteld met een verkorte, gedigitaliseerde procedure. 'Dit laatste zien wij als een lichtpuntje, maar het kostendekkend maken van de griffierechten is daarentegen een hele contraproductieve ontwikkeling,' aldus Bart Combée. 'Eerst ga je de toegang tot de kantonrechter vereenvoudigen om vervolgens een hoge financiële drempel op te werpen. Zo snijd je voor talloze consumenten de weg naar de rechter af. Consumenten zien met de huidige barrières al massaal af van het halen van hun recht.'

Advocaat

De Consumentenbond zet zich al jaren in voor een eenvoudige toegang tot de rechter. Nu de kantonrechtergrens is verhoogd, is het makkelijker en over het algemeen sneller om geschillen die niet door een Geschillencommissie beslecht kunnen worden aan een kantonrechter voor te leggen. Ook kunnen consumenten ervoor kiezen zelf hun zaak te bepleiten. In tegenstelling tot bij de Rechtbank is bij de kantonrechter inschakeling van een advocaat namelijk niet verplicht en dat scheelt uiteraard in de kosten. De Consumentenbond wijst er wel op dat, vooral als een zaak ingewikkeld is, het raadzaam kan blijven een rechtshulpverlener, zoals bijvoorbeeld een advocaat of deurwaarder in te schakelen.