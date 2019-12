Tommy Teleshopping moet voorwaarden aanpassen

Nieuws|Consumenten die via Tommy Teleshopping producten bestellen, krijgen te maken met de onredelijke algemene voorwaarden die deze webwinkel hanteert. Dat blijkt uit een aantal klachten die de Consumentenbond ontving. De bond heeft het bedrijf, dat bekend is van tv, gevraagd de voorwaarden aan te passen.



Tommy Teleshopping overschrijdt op drie belangrijke punten de regels. Consumenten die een product met een automatische incasso bij Tommy Teleshopping hebben aangeschaft en dit retourneren, krijgen hun geld pas na 30 dagen terug. Dit moet echter zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen. Ook verwijst de webwinkel naar de voorwaarden van de fabrikant voor wat betreft de garantie, terwijl het bedrijf zelf wettelijk verantwoordelijk is voor de garantie op producten die zij leveren.

De wet bepaalt ook dat een webwinkel een product moet leveren als er eenmaal een overeenkomst is gesloten. Is een product niet leverbaar, dan moet het bedrijf de schade die consumenten lijden, vergoeden. Bijvoorbeeld als consumenten het product ergens anders voor meer geld moeten kopen. Ook hier houdt Tommy Teleshopping zich niet aan. Als consumenten een product bestellen dat niet leverbaar is, ontbinden ze simpelweg de overeenkomst.



Algemene voorwaarden

De wet beschermt consumenten tegen onredelijke algemene voorwaarden. De Consumentenbond spreekt bedrijven aan als ze van mening is dat de algemene voorwaarden niet deugen. In het uiterste geval kan de bond de rechter vragen om te bepalen of de algemene voorwaarden door de beugel kunnen.

Consumenten die klachten hebben over Tommy Teleshopping kunnen mailen naar alarm@consumentenbond.nl.