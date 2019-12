Toptijdschriften gestopt

Nieuws|400 van de 460 klachten over Toptijdschriften (voorheen Publiforce) zijn door tussenkomst van de Consumentenbond opgelost. Doordat het bedrijf zich recent ophief, heeft de bond er een zwaar hoofd in dat ook voor de overige klachten een passende oplossing komt. De bond adviseert consumenten met onopgeloste klachten rechtstreeks het bedrijf aan te spreken of hun rechtsbijstandverzekeraar in te schakelen.