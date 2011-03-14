Toptijdschriften gestopt

Helaas kan de bond zelf nog maar weinig doen om de resterende klachten op te lossen. De aard van de klachten is te divers om namens de gedupeerden naar de rechter te stappen. Toptijdschriften zegde eerder toe de klachten snel en doeltreffend op te lossen. De afwikkeling van de klachten verliep echter erg moeizaam. Het betrof onder andere klachten over een plotselinge prijsverhoging van €19,95 naar €39,95, het ontvangen van het verkeerde tijdschrift en de slechte bereikbaarheid van het bedrijf.

Betalingsverplichting

Toptijdschriften is niet failliet, maar heeft haar activiteiten gestopt. Er worden geen tijdschriften meer uitgegeven en de website van het bedrijf is uit de lucht. De bond heeft Toptijdschriften gewezen op zijn terugbetalingsverplichtingen, gedupeerden hebben immers betaald voor een tijdschriftenabonnement.