Transparantie telecomwebsites onvoldoende

Nieuws|Het is lastig om de gewenste informatie te vinden op de websites van de telecomaanbieders, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ruim 30 consumenten, waaronder de Tweede Kamerleden Ad Koppejan (CDA) en Jhim van Bemmel (PVV), namen de proef op de som. De Consumentenbond raadt mensen aan om op telecomwebsites altijd de pdf-bestanden te raadplegen met informatie over de tarieven en de voorwaarden.

De Consumentenbond liet consumenten de websites van Ben, HI, KPN, Telfort, T-Mobile en Vodafone bekijken en van de telecomwinkels Belcompany, The Phone House en Telefoonkopen. De ondervraagden probeerden antwoord te vinden op een lijst met vragen over een specifiek abonnement. Informatie over de voorwaarden, zoals de houdbaarheid van tegoeden en het afronden van gesprekken naar minuten of seconden, bleek lastig te vinden. Koppejan vindt dat de websites transparanter gemaakt moeten worden: 'er is nog heel veel te verbeteren voor de consument'. Ook Van Bemmel ziet ruimte voor verbetering: 'maak de websites intuïtiever'. Providers zijn overigens verplicht de pdf-bestanden met informatie over tarieven en voorwaarden volgens een door de OPTA vastgesteld format op hun website te presenteren.

Campagne

Om consumenten wegwijs te maken in de telecomjungle, voert de Consumentenbond de campagne Telecomplicaties?! Op de campagne Telecomplicaties staat een overzicht van tips en valkuilen per provider. Ook stelt de Consumentenbond in de rubriek 'Provider leg eens uit' vragen aan providers zoals: 'Waarom zijn de bundels voor internetten, bellen en sms'en maar beperkt houdbaar' en 'waarom betekent meer internetten automatisch ook meer bellen en sms'en?'