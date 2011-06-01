Tweede Kamer moet netneutraliteit borgen

Aanbieders van mobiel internet willen hun klanten bijvoorbeeld extra laten betalen voor diensten zoals VoIP (waaronder Skype) en streaming video. Hiermee laten de aanbieders het principe van netneutraliteit, de vrije toegang tot internet, los. De Consumentenbond vreest dat consumenten door deze ontwikkelingen straks geen toegang meer hebben tot belangrijke internetdiensten. Bovendien zullen de plannen leiden tot ingewikkelde abonnementen waardoor het vergelijken en kiezen voor consumenten nog moeilijker wordt dan het nu al is. De voornemens van de aanbieders zijn ook een rem op innovatie van internetdiensten.

Cookies

In de brief vraagt de Consumentenbond ook aandacht voor de wetgeving rond cookies. De Consumentenbond vindt het belangrijk dat de Tweede Kamer ervoor zorgt dat consumenten eenvoudig en effectief gebruik kunnen maken van hun recht om cookies te weigeren. Op de site van de Consumentenbond staat een stappenplan hoe consumenten cookies kunnen verwijderen.