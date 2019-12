Tweede Kamer moet netneutraliteit borgen

Nieuws|De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op om voorstellen te steunen die het blokkeren of extra belasten van bepaalde internetdiensten verbieden. Zonder een verbod kunnen telecomaanbieders consumenten duperen door ze geen vrije toegang meer te geven tot belangrijke internetdiensten. Dit schrijft de Consumentenbond in een open brief aan de Tweede Kamer.