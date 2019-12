Uitslag videowedstrijd: Werken en sparen voor geld

Lyssah heeft een mooie video gemaakt waarin zij laat zien op creatieve manier geld te verdienen om vervolgens te kunnen kopen wat ze graag wil hebben. Lyssah wint hiermee een Apple iPad2. De prijs, een certificaat en een iPadtaart zijn op 18 november 2011 uitgereikt in haar klas.

Samenwerkingverband

Wijzer in geldzaken is een samenwerkingsverband van partijen in de financiële sector, de overheid, de wetenschap en consumentenorganisaties. Zij zetten zich in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. Wijzer in geldzaken organiseert jaarlijks de Week van het geld om aandacht te vragen voor het leren omgaan met geld door basisschoolleerlingen. De Consumentenbond is partner van Wijzer in geldzaken.