Update Apple privacyprobleem niet voor iedereen

Nieuws|Ondanks een software update van Apple slaan veel iPhones nog steeds ongewenst en ongemerkt locatiegegevens op. De update is namelijk niet beschikbaar voor consumenten met een iPhone 3G. De Consumentenbond roept Apple op om dit privacyprobleem per direct op te lossen en voor alle iPhones een update te leveren.

In april 2011 ontstond ophef nadat bleek dat iPhones locatiegegevens over een langere tijd vastleggen, gekoppeld aan datum en tijdstip. Apple sprak van een fout in het systeem en heeft een update gelanceerd om het probleem te verhelpen. 'Er zijn echter veel consumenten met een iPhone 3G, een toestel dat tweeënhalf jaar geleden op de markt kwam', reageert Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Apple geeft voor consumenten met dit toestel geen update en laat ze in onze ogen dus in de kou staan. Heb je een iPhone 3G, dan zit je met een telefoon waar Apple niets meer mee doet'. Bovendien zijn er consumenten die nog vastzitten aan een iPhone 3G contract. Zij kunnen niet zomaar van hun 3G af.

Twitteractie

De Consumentbond is een Twitteractie begonnen. Via #fixmy3G kunnen consumenten hun ongenoegen uiten en eisen dat van Apple ook de 3G updatet. Meer informatie over de gevolgen van het opslaan van datagegevens op de iPhone staan op de website van de Consumentenbond.