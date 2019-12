Valkuilen bij boeken vliegtickets

Nieuws|Honderd euro om de naam op een vliegticket te wijzigen, een dag vakantie missen omdat de vluchttijden vlak voor vertrek veranderen, of ongemerkt vastzitten aan een annuleringsverzekering. Allemaal valkuilen bij het boeken van een vliegticket. Daarnaast varieert de prijs van een ticket volop, wat vergelijken lastig maakt. De Consumentenbond (CB) publiceert in de Consumentengids van juni 2011 tips en trucs voor het boeken van een vliegticket.

Doordat luchtvaartmaatschappijen aan 'yield management' doen, veranderen prijzen van vluchten continu. Met yield management proberen luchtvaartmaatschappijen zoveel mogelijk geld te verdienen aan één vlucht. Het loont daarom om prijzen van tickets te vergelijken en flexibel te zijn met vertrek- en aankomstdata en -tijden. Enkele tips:

Vroeg boeken betekent meestal nog steeds de goedkoopste tickets.

Kijk voor het boeken van een ticket niet allen bij ticketsites, maar ook op de website van de luchtvaartmaatschappij zelf.

Probeer de reis te plannen van en naar kleinere luchthavens.

Neem een abonnement op digitale nieuwsbrieven van luchtvaartmaatschappijen, daarin staan vaak als eerste de aanbiedingen.

Let bij het boeken wel op: er zijn luchtvaartmaatschappijen die opmerkelijke of zelfs onredelijke voorwaarden hanteren. Consumenten moeten bijvoorbeeld bijbetalen als ze naast de handbagage op een vakantievlucht een koffer willen meenemen of luchtvaartmaatschappijen weigeren consumenten voor de terugvlucht omdat ze vergeten zijn deze te herbevestigen.

Vlieg-recht

De CB vraagt in zijn campagne Vlieg-recht. Geef passagiers ruim baan! aandacht voor de rechten van passagiers. Samen met consumenten wil de CB luchtvaartmaatschappijen dwingen consumentvriendelijker op te treden. Op de hoogte blijven van de campagne kan via www.consumentenbond.nl/vliegrecht of via twitter: @consumentenbond #vliegrecht.