Verbeteringen nodig in virtuele speeltuin

Nieuws|Om te voorkomen dat jonge kinderen in online-spelletjes te gemakkelijk te veel geld kunnen uitgeven, wil de Consumentenbond in gesprek met Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Uit onderzoek van de Stichting Mijn Kind Online blijkt dat jonge kinderen eenvoudig honderden euro’s kunnen verspelen in spelletjes als Habbo, Habby Harvest of Panfu. De Consumentenbond pleit ervoor dat betalingen via telefoon of sms niet langer mogelijk zijn, maar alleen via iDeal of creditcard en wil een redelijke grens aan het bedrag dat kinderen kunnen uitgeven.

Geschrokken ouders klagen regelmatig over een hoge telefoonrekening doordat hun kinderen met een sms-betaling allerlei extra's hebben gekocht in een schijnbaar gratis online-spelletje. Bij Panfu of Happy Harvest, spellen die zich richten op kinderen vanaf 4 jaar, kiezen kinderen een karakter dat goudpakketten kan kopen of eten en drinken nodig heeft. Voor ouders is niet altijd duidelijk wat de kosten zijn van dergelijke spellen. Stichting Mijn Kind Online en de Consumentenbond pleiten daarom voor verandering. Doordat er geen brancheorganisatie is voor aanbieders van virtuele kinderspellen willen beide organisaties met de Minister om de tafel.

Onderzoek

Bijna driekwart van de kinderen tussen de 7 en 16 jaar bezoekt wel eens een virtuele speeltuin. Deze platforms zijn leuk en leerzaam, maar bevatten ook een aantal onwenselijke en misleidende elementen, zo toont het onderzoek van Mijn Kind Online aan. In de Consumentengids van oktober 2011 is meer te lezen over het onderzoek.