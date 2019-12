Veel klachten over Ziggo

Nieuws|Veel Ziggo klanten klagen bij de Consumentenbond over zenders die uit hun analoge tv pakket verdwijnen. De Consumentenbond vindt dat Ziggo zich de klachten van haar klanten moet aantrekken. Bovendien kan Ziggo betere voorlichting en oplossingen bieden voor consumenten die meerdere televisies willen aansluiten. Klanten die ontevreden zijn met de wijzigingen in het analoge pakket geeft de Consumentenbond het advies om over te stappen .

De meeste klachten gaan over favoriete zenders die verdwijnen uit het zenderpakket. Ook vinden consumenten dat ze minder waar voor hun geld krijgen door veranderingen in het analoge pakket terwijl de prijs hiervoor gelijk blijft. Klanten krijgen het gevoel dat ze door Ziggo gedwongen worden over te stappen naar digitale televisie. Overstappen naar een andere aanbieder van analoge televisie is niet mogelijk. Digitale televisie is het enige alternatief en helaas is het aansluiten van meerdere toestellen dan altijd omslachtiger dan bij analoge televisie.

Overstappen

De alternatieven voor analoge televisie zijn - naast digitale televisie van Ziggo - IPTV (bijvoorbeeld interactieve televisie van KPN), Digitenne en satelliettelevisie. Tegen de zenderwijzigingen van Ziggo loopt op dit moment een procedure bij het Commissariaat voor de Media, die is aangespannen door de programmaraden.



Klachtenkompas.nl, het online platform van de Consumentenbond waar je terecht kunt met je klachten over een bedrijf.