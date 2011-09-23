Veel mis met leesbrillen

De centra van de glazen staan bij 6 kant-en-klaarbrillen veel te ver uit elkaar. Bij 7 brillen klopt de afstand tussen de centra wel, maar zit die niet bij beide glazen even ver van de neus. Nog eens 11 vertonen hetzelfde verschijnsel, maar minder ernstig. Hoe sterker de bril, des te belangrijker dat de afstand tussen de centra overeenkomt met de pupilafstand. Bij 8 brillen zit het centrum van het ene glas hoger dan dat van het andere. Een paar brillen vertonen een combinatie van onjuiste afstand tussen de centra en centra op ongelijke hoogte. De dragers van deze brillen zijn niet te benijden. Ook de opticiens in het onderzoek maakten zeven keer fouten met de centra van de glazen.

Glaucoom

Volgens de Nederlandse Optometristenvereniging worden consumenten met het kopen van een leesbril bij een warenhuis of drogist niet meer gewaarschuwd voor een naderend glaucoom. Deze erfelijke aandoening van de oogzenuw kan zonder tijdige behandeling uitmonden in blindheid. In het onderzoek werd slechts bij één optiekzaak, door een optometrist, daadwerkelijk gekeken naar tekenen van glaucoom, onder andere door de oogdruk te meten. De opticiens meldden achteraf dat ze de oogdruk niet gemeten hebben omdat de klant lenzen droeg. Voor de Consumentenbond een slap excuus, want de lenzen van de proefpersoon zijn in 5 seconden uitgedaan.

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