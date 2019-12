Veel mis met leesbrillen

Nieuws|Of ze nu door de opticien verkocht worden of in de supermarkt, er is heel veel mis met de kwaliteit van leesbrillen. Onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat de aanschaf van een leesbril vaak een gok is. Van de 100 kant-en-klare leesbrillen hebben 19 onaanvaardbare fouten. Van de 16 brillen die een mysteryshopper bij vier optiekketens liet aanmeten, deugden er 7 niet. Kooptips en waarschuwingen zijn te lezen in de Consumentengids van oktober.